Im Garten Trinkwasser versprühen oder den Pool befüllen - das ist in Strobl am Wolfgangsee derzeit nicht möglich. Schuld ist schon wieder ein Unwetter am Weißenbach - wie im Vorjahr.

Trinkwasser bekommt der Hauptort der Gemeinde Strobl aktuell nur aus einer Notversorgung. Die Wassergenossenschaft Strobl hat die Haushalte vor wenigen Tagen gebeten, die Mengen auf das notwendige Ausmaß zu reduzieren und "jegliche Form des Verbrauchs im Freien zu unterlassen". ...