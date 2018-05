Wildbienen beleben den Löwensternpark in Oberalm

Gemeinsam mit Volksschule und Kindergarten siedelt die Gemeinde Wildbienen im Park an.

Es summt und brummt diesen Sommer im Oberalmer Löwensternpark: Gemeinsam mit der Vorschulgruppe des Kindergartens (passenderweise die Bienengruppe) und Kindern der Volksschule hat die Gemeinde Oberalm zwei Wildbienenhäuser aufgestellt. Vergangene Woche haben die Bienen ihre neue "Bleibe bezogen".

"Wir wollten einerseits gemeinsam mit Kindergarten und Volksschule den Park beleben und uns andererseits des Themas Bienensterben annehmen. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Nisthilfen bauen zu lassen", erklärt Amtsleiterin Petra Holl.

Der Bauhof als "Häuslbauer", die Kinder als "Einrichter"

Biologe Robert Siller begleitete das Projekt als Experte, führte die Kinder in das Thema ein und erklärte den Kindern, was Wildbienen eigentlich sind und warum sie wichtig sind für das heimische Ökosystem. Franz Tiefenbacher vom Bauhof Oberalm betätigte sich in der Folge als "Häuslbauer" und die Kinder, die in die Wildbienenhäuser die Befüllungen, die eigentlichen Nistplätze der Tiere, einbauten, als "Einrichter".

Gleich nebenan gibt es frisch gepflanzte Nahrung für die Bienen

Damit die Tiere auch leicht Nahrung finden, haben die Kindergarten- und Volksschulkinder gleich daneben heimische Hölzer und Wildblumen gesät.

Zusammen mit den Honigbienen sind die Wildbienen, zu denen auch die Hummel gehört, im heimischen Ökosystem die wichtigsten Pflanzenbestäuber. Noch mehr als die Honigbienen leiden sie unter giftigen Spritzmitteln in der Landwirtschaft, Wiesen mit immer weniger Wildblumen, generell weniger Wald- und Wiesenflächen etc., da sie nur einen Aktionsradius von wenigen Hundert Metern um ihren Nistplatz haben, während Honigbienen bis zu zehn Kilometer weit fliegen. Darum ist es für die Wildbienen so wichtig, dass Nahrungsblütenpflanzen und Nester nahe beieinanderliegen.