Wilde Bienen im Flachgau sind gezählt

Die Ergebnisse einer "Volkszählung" liegen jetzt vor: Fachleute haben im Flachgau und in Bayern fast 100 Arten von Wildbienen nachgewiesen.

Wie geht es den Wildbienen und was können die Menschen tun, damit sie sich wohlfühlen? Diesen Fragen sind der Regionalverband Flachgau Nord und die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege nachgegangen.

Experten haben im Untersuchungsgebiet von 2019 bis heuer auf ausgewählten Flächen 96 Wildbienenarten gefunden. 63 Arten sind nun in Salzburg nachgewiesen, 70 in Bayern. Das entspreche in etwa 21 bzw. 13 Prozent aller bekannten Arten in der jeweiligen Region. Per Luftbild wurden die Gemeinden Oberndorf, Bürmoos, Dorfbeuern, ...