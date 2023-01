Wilde Szenen im Salzburger Landesgericht im Umfeld von Prozess gegen Jugendbande

Im Rahmen eines am Landesgericht laufenden Prozesses gegen sieben 14- bis 17-jährige Burschen wegen einer Flut an Gewalttaten (u.a. zwölf angeklagte Raubüberfälle) kam es Donnerstagnachmittag im Gericht zu wilden Szenen. Wie die SN recherchierten, war einer der Beschuldigten - ein noch 15-jähriger einschlägig vorbestrafter Österreicher - in Nähe des Verhandlungssaals auf dem Gang völlig ausgerastet, hatte herumgeschrien und dann die alarmierten Polizisten angepöbelt.

