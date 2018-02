Wildkogel: 14-jähriger Skifahrer kollidierte mit Skidoo

Ein 14-jähriger Skifahrer ist am Sonntagvormittag bei der Abfahrt auf einer Skipiste auf dem Wildkogel in Neukirchen mit einem Anhänger eines Motorschlittens zusammengestoßen.

Der Schüler aus Dänemark wurde vermutlich schwer verletzt. Laut Polizei hatte der Lenker des Skidoos, ein 43-jähriger Deutscher, die Sirene und Beleuchtung des Fahrzeuges eingeschaltet.

Der Deutsche fuhr am Vormittag das Gepäck von abreisenden Urlaubsgästen zu einer Bergstation am Wildkogel, an dem Motorschlitten waren mehrere Anhänger montiert.

Der Bereich, in dem ihm der Skifahrer, der einer dänischen Schülergruppe angehörte, entgegenkam, war polizeilichen Informationen zufolge flach und übersichtlich. Zeugen berichteten nach dem Unfall, dass der 14-Jährige aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Ski verloren hat.

Der Lenker bremste den Motorschlitten sofort ab, konnte aber eine seitliche Kollision des Schülers mit einem der Anhänger nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber flog den verletzten Dänen ins Krankenhaus Schwarzach. Der Lenker des Skidoos war nicht alkoholisiert.

(APA)