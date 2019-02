Beim Wildschützball in der Stiegl-Brauwelt hieß es "in Erinnerungen schwelgen". Ganz nach dem Motto "we love what we do" war alles erlaubt:

Ob Bergsteigen, Wandern, Skifahren, Fotografieren oder sich Zeit für ein Stiegl nehmen: Es ist das gemeinsame Erleben, was zählt und schlussendlich in Erinnerung bleibt. Und vermutlich werden sich die zahlreichen "Wildschützen" auch noch in ein paar Jahren an diesen Abend im Braugewölbe erinnern. Anzeige Quelle: SN