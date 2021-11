Wildtiere erobern die Stadt Salzburg

Immer mehr Wildtiere leben im urbanen Umfeld des Menschen. Auf dem Mönchsberg brüten laut Biologen mittlerweile Uhus.

Sie schwimmen in der Salzach, bauen Dämme an Stadtbächen und nisten in den Steilwänden des Mönchsbergs. Nachts sieht man sie katzenartig über die Straßen huschen und im Dunkel der Häuserschluchten verschwinden. Und als wahrer Höhepunkt im großen Zirkus der Arten wurden sogar schon Uhus gesichtet, die wie Harry Potters Eule Hedwig mit singendem Flügelschlag das Stift St. Peter ansteuerten, um sich auf dem Kreuz der Mönche niederzulassen.

Bereits 77 Prozent der Bevölkerung in Österreich leben in Städten und ...