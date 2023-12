Wildwest auf der Straße: Schlug Lenker mit Baseballschläger auf Gegner ein? - Prozess in Salzburg

Deutscher (26) und Salzburger (34) gerieten nach einem Auffahrunfall wüst aneinander. Laut Anklage soll der Deutsche dem Kontrahenten einen Hieb mit dem Baseballschläger verpasst haben - er steht deshalb wegen versuchter ansichtlicher schwerer Körperverletzung in Salzburg vor Gericht.

26-Jähriger steht in Salzburg vor Gericht.

Folgt man der Anklage von Staatsanwältin Katharina Nocker, so kam es nach einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw, passiert an einem Julitag 2022 in der Salzburger Moosstraße, zu einer Gewalteskalation. Fest steht: Ein Salzburger (34) war damals mit seinem Auto ...