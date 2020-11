Wilfried Haslauer: "Ich bin da wirklich dankbar!"

Das Land Salzburg, die Wirtschaftskammer und viele lokale Partner starteten eine Aktion. Unterstützt von der Salzburger Woche und den SN. Ziel: Stärkung des lokalen Handels in Corona-Zeiten.

Wir sprachen mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer über diesen neuen Schulterschluss.

Es gibt in schwierigen Zeiten auch gute Nachrichten. Etwa das starke Bekenntnis zu regionaler Qualität.Wilfried Haslauer: Es hat sich gezeigt, dass wir mit Regionalität viele Probleme - die durch eine internationale Lieferkette in einer globalen Krise entstehen - einfach im eigenen Land wegdrücken können. Es wird uns zugleich bewusst, wie viel an Qualität bei uns zu Hause produziert wird. Ich glaube, das muss man jetzt auch ganz aktiv ...