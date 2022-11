Flachgau: Salzburg AG und Bundesforste starten mit Windmessungen

Am Ebenholzspitz und am Anzenberg sollen nun mehr Daten über die Windverhältnisse gesammelt werden. Zwei Messmasten werden dort in den kommenden Wochen aufgestellt, informieren die Salzburg AG und die Bundesforste.

Die Salzburg AG starten in den kommenden Wochen mit den Österreichischen Bundesforsten mit den Arbeiten für die Errichtung der Windmessmasten am Ebenholzspitz und am Anzenberg. Die Masten seien in Einzelteilen bereits angeliefert worden und sollen nun an ihren vorgesehen Standorten in den Gemeinden Krispl-Gaißau und Hintersee aufgebaut werden. Die Masten erreichen eine Höhe von 80 bzw. 100 Meter und sollen Daten zu den Windverhältnissen vor Ort liefern.



Die Salzburger Landesregierung hat sich im "Masterplan Klima+Energie 2030" das Ziel gesetzt, die gesamte Stromerzeugung im Bundesland auf erneuerbare Energieträger umzustellen. In einem eigenen Entwicklungsprogramm des Landes sind elf so genannte Windvorrangzonen vorgesehen. Auch die beiden potenziellen Standorte im Flachgau gelten - sofern die Voraussetzungen gegeben sind - als ausgewiesene Standorte. Anfang November wurden die Gittermast-Segmente zu den Aufstellungsorten am Ebenholzspitz und Anzenberg geliefert um vor Ort zusammengebaut zu werden. Ausgestattet mit so genannten Horchboxen, werden die Masten die Windverhältnisse messen - und auch das Vorkommen von Fledermäusen erfassen.

Windmessungen als Basis für Projektentscheidung

Die ersten mittels Lasertechnologie durchgeführten Basis-Windmessungen an den beiden Standorten seien vielversprechend gewesen, heißt es in der Aussendung der Salzburg AG am Donnerstag. Die neu errichteten Windmessmasten sollen nun mindestens ein Jahr lang noch mehr Daten liefern. Informationen über die Windstärke und Windrichtung in den jeweiligen Höhenlagen können so präzise erfasst werden. Nach Abschluss der Messungen kann auf Basis einer genauen Datenanalyse festgestellt werden, ob sich die beiden Standorte für nachhaltige Windenergieprojekte eignen. Bei positiven Ergebnissen wird die Salzburg AG mit ihrem Kooperationspartner den Österreichischen Bundesforsten konkrete Planungen vornehmen. In enger Abstimmung mit den Grundeigentümern sowie den Gemeinden beginnt man im Anschluss mit den Genehmigungsverfahren auf Gemeinde- und Landesebene.