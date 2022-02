Windkraftanlagen im Flachgau rücken näher

Bis zum Jahr 2030 sollen sich im Bundesland Salzburg 25 Windräder drehen. Neue Vorrangzonen im Flachgau befinden sich in Faistenau und Hintersee.

"Bereits in einem Jahr könnten sich die Windräder am Lehmberg drehen." Das stand in einem Artikel der SN im Sommer 2004 zu lesen. Windrad dreht sich dort noch immer keines. Wo immer es in den vergangenen Jahrzehnten das Ansinnen gab, einen Windpark zu errichten, gab es erbitterten Widerstand von Bürgerinitiativen oder - wie im Falle des Lehmbergs - dem Bundesheer. Auch das Land stand lange Zeit auf der Bremse. Noch 2018 meinte Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Salzburg sei auch ohne Windräder ...