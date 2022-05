Windpark Munderfing als Beispiel für Salzburgs Energiezukunft

Im Windpark Munderfing wird bereits am sechsten Windrad gebaut, während sich in Salzburg noch kein einziges dreht. Nicht nur die Grünen im Land setzen die Hoffnung auf Thalgau.

Noch dreht sich im Flachgau kein einziges Windrad. Doch wenn man in Richtung Munderfing im nahen Oberösterreich schaut, kann man auch vom Flachgau aus ein Stück möglicher Salzburger Energiezukunft erblicken. In Munderfing drehen sich seit Frühjahr 2014 fünf 140 Meter hohe Windräder und erzeugen den Strom für rund 10.000 Haushalte. Ein sechstes befindet sich gerade in Bau.

Aber auch in der 3000-Einwohner-Gemeinde Munderfing, war der Weg zum Windpark kein einfacher, wie Bürgermeister Martin Voggenberger (ÖVP) schildert. "Mit dem ...