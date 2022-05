Wings for Life World Run per App

Am 8. Mai laufen Zehntausende Menschen überall für den guten Zweck

Beim Live-Event des "Wings for Life Runs" am Sonntag werden in der Wiener Innenstadt 10.000 Teilnehmer erwartet. Das Ziel ist erreicht, sobald das "Catcher Car" die Läufer überholt. Dieses Jahr sitzen Doppel-Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und Paralympics-Legende Reini Sampl an seinem Steuer. Es nimmt genau 30 Minuten nach Start Fahrt auf.

Teilnahme an jedem beliebigen Ort möglich

Doch nicht nur in Wien, sondern auch an jedem beliebigen anderen Ort auf der Welt können Hobby- und Profi-Sportler sowie ...