Winklhof: Mehr als nur "Bauernschule"

Die Landwirtschaftliche Fachschule Winklhof in Oberalm stellt sich breiter auf. Ein neuer Schwerpunkt im Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement widmet sich den Schätzen der Natur.

"Wir haben uns von der reinen Bauernschule zu einer Schule für junge Leute entwickelt, die unsere Unterrichtsinhalte interessieren. Das umfasst alles, was mit Natur zu tun hat", sagt Christa Stockhammer, Direktorin des Fachbereichs Betriebs- und Haushaltsmanagement.

Großer Beliebtheit erfreut sich der neue Schwerpunkt "Natürlich Zukunft" im dritten Jahrgang. "Es geht darum, die Dinge, die um uns herum wachsen, zu verarbeiten und zu vermarkten", so Stockhammer. Gemäß dem Motto "Mit den Schätzen der Natur durch das Jahr" gewinnen die Schülerinnen etwa Pech aus dem Oberalmer Wald, um dieses dann zu einer Zugsalbe zu verarbeiten.

Im neuen Gegenstand "Produktveredelung" lernen die Schülerinnen unter anderem, wie man Marmelade einkocht, Käse herstellt und Fleisch verarbeitet. Je eine Metzgerei und Käserei sind direkt am Winklhof untergebracht. "Auch wenn nicht jeder später in die Direktvermarktung geht, sollte man wissen, was mit den Tieren nach der Schlachtung passiert", sagt Stockhammer. Mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr verkaufen die Schülerinnen die selbst erzeugten Produkte am hauseigenen Bauernmarkt. Größere Märkte gibt es zu Ostern und vor Weihnachten.

"Veranstaltungsmanagement und Marketing ist ja auch Teil unseres Lehrplans", sagt Stockhammer. Erst im Vorjahr wurde der Winklhof mit der Genusskrone als beste landwirtschaftliche Fachschule Österreichs im Bereich Direktvermarktung ausgezeichnet.

Neben dem neuen Schwerpunkt werden aber auch die üblichen Inhalte wie Kochen, Hausarbeit, Textilverarbeitung und Landwirtschaftspraxis hochgehalten. "Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Viele frühere ,Knödelakademien' wollen heute vielen Herren dienen und machen beim Ureigensten Abstriche. Das ist dann sehr verwässert", so Stockhammer.

Pro Jahrgang gibt es im Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement nur eine Klasse. "Mehr ist im Schulbudget auch nicht vorgesehen", sagt Stockhammer, die im vergangenen Herbst erstmals weniger Anmeldungen verzeichnete. "Es war insgesamt ein sehr schwacher Mädchen-Jahrgang. Für das nächste Jahr habe ich bereits wieder viele Interessentinnen."