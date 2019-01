Winter gegen Perchten - das ist heuer ein hartes Match

Der ursprüngliche Zweck des Perchtenbrauchtums wäre es eigentlich, den Winter auszutreiben - dieser erwies sich heuer aber bei den Veranstaltungen im Tennengau mehr als hartnäckig.

In Kuchl, Abtenau und Annaberg-Lungötz ging der alljährliche "Kampf" der Perchten gegen den Winter zu ihren Gunsten aus - zumindest insofern, als dass sie ihre Veranstaltungen wenigstens durchführen konnten. Zur Raunacht am 5. Jänner gingen die Kuchler Raunachtsperchten im Ortsteil Kellau von Hof zu Hof und führten mit rund 50 Figuren und Glöcklern ihr Spiel von der Vertreibung des Winters vor - ironischerweise im dichten Schneeregen.

Anzeige

Schon am 4. Jänner waren die Abtenauer Perchten im Ortsteil Au unterwegs, vertrieben traditionell die bösen Wintergeister und überbrachten Neujahrsglückwünsche. Zur Raunacht am 5. Jänner fand dann, trotz widrigster Witterung, der Perchtenlauf am Marktplatz statt, gemeinsam mit der Gamsfeldpass Russbach, der Stoawandl-Pass aus Henndorf und Perchtengruppen aus dem benachbarten Pongau sowie den Abtenauer Königsreitern und der Schnalzergruppe Abtenau.

Erstmals seit 20 Jahren kein Perchtentreiben in Golling-Torren

Das Match gegen den Winter verloren haben dagegen die Teilnehmer des Tennengauer Perchtentreibens bei der Bachtei-Kapelle in Gollinger Ortsteil Torren - zum ersten Mal seit 20 Jahren musste die Veranstaltung abgesagt werden, obwohl ab 5.30 Uhr die Räumtrupps im Einsatz waren: "Auf Grund der Schneelage waren die Straßen nur wenig bis gar nicht geräumt, die Parkmöglichkeiten waren sehr eingeschränkt, nicht zu vergessen die Gefahr im Wald durch ,Baumlawinen'. Es war unmöglich, das Veranstaltungsgelände so zu räumen, dass wir einen gefahrlosen Ablauf hätten gewährleisten können", sagt Harald Gratzer von den Barmstoana Perchten.

Auch das Perchtentreiben in St. Koloman fand heuer nicht statt, allerdings nicht wegen der Schneemassen, sondern aus gesundheitlichen Gründen im Organisatorenkreis.