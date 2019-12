Die Winter sind wärmer geworden. Der Trend werde sich fortsetzen, sagt der Meteorologe. Liegt folglich für kürzere Zeit Schnee, könnte sich die Erwärmung sogar noch beschleunigen.

Die aktuelle Föhnwetterlage brachte am Dienstag nicht nur einen neuen Temperaturrekord für Dezember - das Thermometer der Wetterstation am Flughafen kletterte auf 20,1 Grad. Die Nacht auf Mittwoch geht als wärmste Dezember-Nacht im Bundesland Salzburg in die Messgeschichte ein. In ...