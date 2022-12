Winterbaden im Mattsee: "Je kälter, desto besser"

Verrückte Tradition: Jedes Jahr steigen zu Silvester hartgesottene Schwimmbegeisterte in den See. Kann Kälte glücklich machen?

"Ja, seid ihr narrisch?" Nicht selten bekämen die Winterschwimmer diesen Satz von Passanten zu hören. Einer dieser "Narrischen" ist Arno Bernd Coester. "Die Leute schauen schon oft, wenn wir ins Wasser gehen. Die meisten sind aber einfach neugierig."

Die Eisschwimmer nutzten am Mittwoch das Gebäude des Strandbands in Mattsee als Windschutz zum Umziehen. Im Sommer wird hier Eis verkauft. Im Winter ist das Strandbad geschlossen. Die Eiseskälte finden die Schwimmbegeisterten in der letzten Dezemberwoche des Jahres woanders: Das ...