20 Kilometer Stau: Schneefälle in Salzburg sorgen für Chaos auf der Tauernautobahn

Geduld brauchen Lenker derzeit auf der Tauernautobahn. Dort ist im Bereich um den Tauerntunnel in beide Richtungen zähfließender Verkehr und Stau. Am Katschberg im Lungau herrscht Schneekettenpflicht für Lkw-Fahrer.

Wintereinbruch in Salzburg: Im Süden des Bundeslandes schneit es am Freitag bis auf etwa 800 Meter herab. "Derzeit ist der Niederschlag zum Beispiel in Radstadt und Abtenau sehr stark", sagt Josef Haslhofer, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Salzburg.

Die Schneefälle führen am Freitag zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen

Schneefälle bis in die Täler führen am Freitagvormittag in den Gebirgsregionen in Salzburg zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. "Aufgrund des starken Schneefalls zwischen Flachau und dem Tauerntunnel sind einige Lkw hängen geblieben", sagt Romana Schuster, Verkehrsexpertin beim ÖAMTC. Diese wären teilweise ohne die notwendige Winterbereifung unterwegs. Der Abschleppdienst ist im Einsatz.

Das führt auf der Tauernautobahn in beiden Richtungen auf einer Strecke von 20 Kilometern zu zähfließendem Verkehr und Stau. "Die Räumfahrzeuge sind im Dauereinsatz", sagt Schuster.

Im Lungau wurde laut ÖAMTC die B99 um 11.40 Uhr zwischen Katschberg-Pass und St. Michael wegen der Witterung und ebenfalls hängen gebliebener Fahrzeuge gesperrt. In diesem Bereich wurde Schneekettenpflicht für Lkw angeordnet.

Gleich mehrere Lastwagen sorgten für Verkehrsbehinderungen

Für Lkw über 3,5 Tonnen war die Fahrt auf der B99 über den Radstädter Tauern zwischen Tweng (Lungau) und Untertauern (Pongau) nur mit angelegten Schneeketten erlaubt.

A10 war für kurze Zeit am Vormittag gesperrt

Die A10 musste zudem am Freitag bereits einmal kurzzeitig zwischen Flachau und dem Tauerntunnel gesperrt werden. Ein Lkw hatte im Tunnel eine Reifenpanne. Die ÖAMTC-Verkehrsexpertin erinnerte daran, dass seit 1. November bis 15. April die situative Winterreifenpflicht in Österreich gilt.

Wetterprognose: In der kommenden Woche wird es wieder sonniger

Der Wintereinbruch am Freitag ist nur von kurzer Dauer. Meteorologe Josef Haslhofer sagt, dass der Schnellfall am Freitagabend wieder aufhört. "Am Samstag bleiben zeitweise noch dichte Wolken. Im Lungau scheint morgen aber schon wieder die Sonne." Am Sonntag wird es milder, etwa sechs bis zehn Grad sind zu erwarten. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen erneut. "Das Wetter am Montag und Dienstag wird überwiegend freundlich sein mit 10 bis 16 Grad."