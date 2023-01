Schneedecke überzieht das ganze Bundesland

Selbst die Landeshauptstadt ist derzeit winterlich weiß. In den kommenden Tagen darf aber nur noch der Lungau auf noch mehr Neuschnee hoffen.

Lange hat es gedauert in dieser Wintersaison, aber nun hat die weiße Pracht das gesamte Land Salzburg überzogen. Selbst in der Landeshauptstadt war es am Wochenende winterlich weiß. Der Krauthügel wurde am Sonntag sogleich zum Rodelhügel. Auch die kleinen Skigebiete konnten vorerst aufatmen. Und selbst bei einzelnen Dorfliften war der Andrang am Sonntag groß, etwa beim Nocksteinlift in Koppl.

Große Schneemengen sind für die restliche Woche nicht mehr zu erwarten. Meteorologin Claudia Riedl von der Regionalstelle der GeoSphere ...