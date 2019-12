Wintergarten, Schirmbar, Zelt: Wo darf man eigentlich noch rauchen?

Ein gutes Monat nach Inkrafttreten des neuen Nichtraucher-Gesetzes, halten sich die Anzeigen in Salzburg in Grenzen. Wirte haben mitunter kreative Ideen, um ihren Gästen komfortables Rauchen zu ermöglichen. Was wirklich rechtens ist, ist noch nicht so genau geklärt.

SN/APA/BARBARA GINDL Raucher hatten es schon leichter.