Winterkleidung für kroatische Bebenopfer

900 Jacken und Mäntel werden nächste Woche per Lkw von Salzburg in die Region um Petrinja gebracht. Die Spendenaktion läuft bis Ostern.

Nicht nur in Salzburg wird es in den nächsten Tagen eisig kalt. Ähnlich tiefe Temperaturen sind auch in Kroatien zu erwarten: Das und die SN-Berichte über die Spendenaktion für die kroatischen Erdbebenopfer haben den pensionierten SN-Sportredakteur Hans Adrowitzer zum Telefon greifen lassen: "Ich habe meine Kontakte zu Firmen spielen lassen und einiges an Hilfsgütern zugesagt bekommen." Adrowitzer hat hier Erfahrung: Mit der von Weltklasse-Judoka Patrick Reiter gegründeten Aktion "A Smile" hat er seinerzeit binnen sechs Jahren einen sechsstelligen Eurobetrag aufgestellt.

Diesmal sind es 900 Jacken, Mäntel und andere Winterbekleidung, die in Kroatien dringend benötigt werden. Dazu kommen acht Bananenschachteln voll mit Kleinkinderbekleidung sowie Windeln, Babynahrung und 50 neuen Schnullern: Sie wurden dem Initiator der Hilfsaktion, dem Theologen Veselko Prlić, von Sandra Žuljić, einer aus Kroatien stammenden Salzburger Lehrerin, übergeben. Žuljić: "Die Spenden habe ich von einer befreundeten Kinderärztin, Barbara Volkmar, und ihren Kolleginnen erhalten, die sie für die Bebenopfer gesammelt haben."

Adrowitzer hat auch den Transport auf die Beine gestellt: Als erste Adresse hat er die Austria-Salzburg-Legende Christian Fürstaller kontaktiert, der mittlerweile Vorstandschef der Spedition Quehenberger ist. Fürstaller: "Ich habe prompt zugesagt, dass wir die Aktion unterstützen." Quehenberger hat einen eigenen Transport nach Sisak organisiert und wird auch die gesamten Kosten dafür tragen, wie Mario Ivos, Director Operations bei Quehenberger, betont.

Erwarten wird die ein bis zwei Lkw, die am 18. Februar in Salzburg abfahren, Boris Prpić: Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Caritas in Sisak. Prpić: "Durch das Beben haben viele Menschen ihren Hausrat und damit auch ihre Winterbekleidung verloren. Daher ist diese Spende sehr willkommen." Verteilt wird die Kleidung über Sozialmärkte.

Initiator Veselko Prlić freut sich, dass bereits 27.300 Euro gespendet wurden: "Wir wollen die Aktion bis Ostern weiterführen und so einen Großteil der Neubaukosten für das Haus von Familie Nurkić aufbringen." Mithelfen wird auch die Pfarre Taxham - und Prlić selbst, der Ende März 75. Geburtstag feiert: "Ich werde an Freunde und Verwandte appellieren, mir nichts zu schenken, sondern für die Erdbebenopfer zu spenden."

Spendenkonto "Erdbebenopfer Kroatien", IBAN: AT58 1500 0003 9112 7123, Oberbank Salzburg.