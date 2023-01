Winterliche Fahrverhältnisse: Schwerer Unfall in Thalgau, vier Verletze im UKH

Auf der Thalgauegg Landesstraße (L227) zwischen Thalgau und Fuschl ist es am Donnerstag in der Früh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Und auch im Pinzgau waren die Einsatzkräfte gefordert.

Das Auto eines 68-jährigen Flachgauers war gegen 5:20 Uhr bei dichtem Schneefall von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, der Lenker und drei weitere Insassen (61, 65 und 68 Jahre alt) wurden vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus gebracht. Der Alkotest beim Lenker verlief negativ. Alle Fahrzeuginsassen mussten von der alarmierten Feuerwehr Thalgau aus dem auf dem Dach liegenden Wagen befreit werden. Für die Feuerwehren war der Einsatzort zunächst unklar: Im ersten Notruf wurde als Unfallstelle nämlich die Russenstraße (L117) angegeben, danach hieß es Fuschlerstraße. Deshalb wurden auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fuschl in Marsch gesetzt. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die L227 blieb bei Ellmau wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Lkw blockierte B 311

Bereits in den Nachtstunden war es im Pinzgau aufgrund der winterlichen Verhältnisse zu einem Verkehrsunfall mit einem längeren Bergungseinsatz gekommen. Laut Polizei war ein 37-jähriger Lastwagenfahrer gegen 23:15 Uhr mit seinem Schwerfahrzeug auf der B311 (Pinzgauer Bundesstraße) von Zell am See kommend in Fahrtrichtung Taxenbach unterwegs.

Bei Straßenkilometer 35,1 geriet der Lkw samt Anhänger auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, touchierte einen Oberleitungsmast der ÖBB und kam in weiterer Folge quer über die gesamte Fahrbahn der B311 zum Stillstand. Da der Lkw samt Anhänger links und rechts über die Straßenböschung ragte, war es der freiwilligen Feuerwehr Taxenbach (vier Fahrzeuge, 20 Kräfte) nicht möglich, diesen mit ihren zur Verfügung stehenden Mitteln zu bergen.

Ein angeforderter Abschlepp- und Bergeservice aus St. Johann im Pongau konnte den Lkw samt Anhänger nach circa zwei Stunden bergen. Über den gesamten Zeitraum bestand eine Totalsperre der B311 im Bereich der Unfallstelle.

Durch den Unfall entstand am beteiligten Anhänger ein erheblicher Sachschaden, Straßenleiteinrichtungen sowie ein Oberleitungsmast der ÖBB wurden leicht beschädigt. Personen wurden durch den Unfall keine verletzt. Ein beim beteiligten Fahrzeuglenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Lkw kam auf der Tauernautobahn ins Schleudern

Und auch auf der Tauernautobahn gab es Mittwochabend Probleme. Ein 46-jähriger Rumäne kam kurz vor 20 Uhr mit seinem Lkw auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern. Das Sattelkraftfahrzeug prallte zunächst gegen die rechte, anschließend gegen die linke Leitschiene. Der Lenker konnte den Lkw am Beschleunigungsstreifen der Auffahrt abstellen. Die Feuerwehr Flachau war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Sowohl die Leitschienen als auch das Fahrzeug wurden erheblich beschädigt. Die A10 war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde gesperrt.