Winterruhe am Wallersee? Nein, hier blubbert und gluckst es im Wasser

Der Wallersee liegt in winterlicher Ruhe. Nur in Seekirchen nicht. Dort sprudelt der See.

Es ist windstill. Aus der Ferne hört man Rufe aus einer Gruppe von Kormoranen, die gerade nach Fischen tauchen. In der Nähe des Ufers schwimmt ein einsamer Schwan. Der Blick schweift in Richtung Neumarkt, wo der Nebel mit der Seeoberfläche eins zu werden scheint. Der Wallersee liegt in Winterstarre.

Der nicht mehr ganz frische Schnee auf dem Holzsteg im Strandbad Seekirchen knirscht hörbar unter den Winterstiefeln. Aber noch etwas ist zu hören: Irgendwo gluckst und blubbert Wasser.

Der Blick nach unten zeigt: Feine Bläschen schießen im rechten Winkel von der Längsseite des Steges weg - aufgereiht wie auf einer Perlenkette. Etwa einen Meter vom Stegrand entfernt lösen sie sich auf und sind nur mehr als vereinzelte Bläschen auf der Wasseroberfläche sichtbar.

"Das ist unsere Eisfreianlage", erklärt Seekirchens Vizebürgermeister Walter Gigerl (Grüne). Und setzt nach: "Damit soll verhindert werden, dass unser Steg - den wir ja erst im Vorjahr erneuert haben - durch Eisbildung beschädigt wird."

Derselbe Wind, der im Sommer Treibgut an das Seekirchner Ufer treibt, sorgt dafür, dass auch im Winter entstehendes Oberflächeneis nach Seekirchen getrieben wird. In extremen Jahren entstehen Eisschübe, die bis zu knapp zwei Meter hoch werden können. Und die üben einen enormen Druck auf die Holzkonstruktion aus. Um die im Wasser stehenden Holzpflöcke, die den Steg tragen, nicht zu beschädigen, muss Eis regelmäßig entfernt werden.

"In der Vergangenheit mussten Mitarbeiter des Bauhofs mit Kettensägen ausrücken, um einen Spalt zwischen Eisschub und Steg zu schneiden. Wir hoffen jetzt, dass sich das mit der Eisfreianlage künftig erübrigen wird", erklärt Walter Gigerl.

Ob die "blubbernde" Anlage in der Praxis funktioniert, ist noch nicht bewiesen, bislang gab es keine lang andauernden Minusgrade. Und in der Theorie? Bei vier Grad Celsius erreicht Wasser seine höchste Dichte und damit auch sein höchstes Gewicht. Deshalb sackt vier Grad kaltes Wasser auch unter die winterbedingt noch kältere Schicht an der Wasseroberfläche ab. Mittels Generator wird nun bei der Eisfreianlage in Seekirchen über Rohrleitungen Luft in das Wasser gepumpt. Dadurch vermischt sich das kalte Oberflächenwasser mit der vier Grad warmen Wasserschicht darunter und hält die Temperatur an der Oberfläche damit über dem Gefrierpunkt.

Die Anlage umrundet derzeit den gesamten Stegbereich und soll demnächst auch auf die Kinderlagune ausgedehnt werden.

Die Eisfreianlage stammt von einem Unternehmen in der Stadt Salzburg und wurde von Mitarbeitern des Bauhofs montiert. Kosten: rund 25.000 Euro. "Es handelt sich um ein Pilotprojekt. In Salzburg und wahrscheinlich österreichweit sind wir die Ersten", ist Walter Gigerl stolz. Die Stadt Zell am See hat bereits Interesse bekundet.

Dass sich Fische durch das Blubbern gestört fühlen könnten, schließt der Politiker aus. "Erstens ist es eine ölfreie Anlage. Und zweitens befindet sie sich ja nur unmittelbar am Steg, den Fischen bleiben noch genügend Flecken als Rückzugsgebiete. Abgesehen davon wird auch in jedes Aquarium Sauerstoff eingeblasen." Und: Während des Badebetriebes würden sich die Wasserbewohner ebenfalls andere Rückzugsorte suchen.

(SN)