Wintersaison mit Tücken

Die Schneelage im gesamten Tennengau stellte Liftbetreiber vor große Herausforderungen.

Im Dezember war es kalt und es schneite. Dies verhieß eine gute Saison für Tennengaus Skigebiete in den Weihnachtsferien. Allerdings kam es anders. Es wurde warm und die bestens präparierten Pisten flossen buchstäblich davon. Die Lifte in den Skigebieten Postalm, Karkogel in Abtenau und am Dürrnberg standen still. Betrieb war bei den Sonnleitenliften in Abtenau und im Skigebiet Dachstein West. "Wir kämpften während der ganzen Saison mit den warmen Temperaturen. Den Umständen entsprechend, sind wir zufrieden", sagt Hans Putz. Er ...