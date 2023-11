Wintersport ist Kulturgut und muss leistbar bleiben

Ich weiß, man soll es nicht tun, doch bin ich in einem Alter, noch einen Bezug zum Schilling zu haben. 963 Schilling und 22 Groschen. Für die junge Generation: 70 Euro. Das ist der durchschnittliche Preis einer Tageskarte für bekannte Skigebiete wie Flachau oder den Arlberg. Wie man sich das leisten soll, steht in den Sternen. Zumal auch das Essen auf der Hütte, die Ausrüstung und die Anreise nicht ganz günstig sind. Dabei gehört der Wintersport in all seinen Facetten - zumindest für mich - zum heimischen Kulturgut. Noch immer erntet man merkwürdige Blicke, wenn man erzählt, im Umgang mit den zwei Brettern nicht geübt zu sein. Auch sind es die kleinen Skigebiete wie Annaberg oder der Dürrnberg, die Ski-Superstars wie Marcel Hirscher oder Anna Veith hervorbrachten.

Aus genau diesen Gründen habe ich mich beim Recherchieren für die nebenstehende Geschichte wirklich gefreut, dass sich alle Gesprächspartner unabhängig voneinander bei einer Sache einig waren: Ski fahren muss leistbar bleiben. Und dass sie es ernst meinen, sieht man an den Skiliftpreisen im Tennengau. Keine oder minimale Erhöhungen, nicht einmal um die Inflationsrate. Dafür sagen ich und Tausende Wintersportbegeisterte "Danke".