Salzburger Skistars bekennen sich zu kleinen Skigebieten

Hannes Reichelt und Matthias Lanzinger waren Skiweltcupstars. Ihre Kinder erlernen das Skifahren abseits der mondänen Topdestinationen.

An die 500 Mädchen und Buben haben am Mittwochvormittag das Bergstation-Areal der Papagenobahn in Filzmoos auf ihre Art und Weise belebt: Sie tollten im Schnee herum, stapften auf Schneeschuhen durch den Tiefschnee, besichtigten Pistenraupen, ließen sich von Bergrettungsleuten mit dem Gelände vertraut machen oder staunten über den Spürsinn der Rotkreuz-Suchhunde. Schneeballschlachten würzten den Erlebnistag.

Es waren Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen des Bundeslands, die am Action Day der Initiative Active School teilnahmen. Diese will ...