"Wir arbeiten im schönsten Garten der Welt"

Derzeit werden 51.000 Blumen im Mirabellgarten gepflanzt, auch winterfeste Stiefmütterchen. Die städtischen Gärtner arbeiten auf Hochtouren.

"Wir werden jetzt noch vier bis fünf Wochen intensiv pflanzen, dann sind alle Herbstblumen im Mirabellgarten an Ort und Stelle", sagen Christian Stadler, Leiter des städtischen Gartenamts, und Peter Ebner, der für die innerstädtischen Gärten verantwortlich zeichnet. Alle? "Wir reden da von 37.000 Stiefmütterchen sowie 13.800 Tulpen und anderen Zwiebelgewächsen", so die beiden Experten. Heuer werde es zu einer Neuerung kommen. Bei den nun gepflanzten Stiefmütterchen handle es sich um zweijährige, also winterfeste. Diese würden im kommenden Frühjahr, sobald der Schnee weg ist, wieder aufblühen. Man erspare sich damit eine Extrapflanzung im Frühjahr.