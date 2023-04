"Wir ertrinken in Daten": Wie künstliche Intelligenz bei einem Hochwasser Leben retten soll

Wird ein Computer künftig die Einsätze der Rettung und der Feuerwehr koordinieren? Ein Forschungsteam an der Uni will den Katastrophenschutz revolutionieren.

Vermisste unter Trümmern, eingestürzte Brücken, überschwemmte Straßen: Bei Hochwasserkatastrophen müssen sich Einsatzkräfte möglichst rasch ein Bild davon machen, wo sie zuerst helfen müssen. Weil das aber nicht so einfach ist, gibt es am Samstag eine internationale Großübung von 800 Rettungskräften aus Österreich und Deutschland, Feuerwehrleuten, Polizisten und Bundesheersoldaten. Simuliert wird ein Jahrhunderthochwasser. Es handelt sich um keine gewöhnliche Übung: Erstmals soll bei der Koordinierung eine selbstlernende Computersoftware, also künstliche Intelligenz (KI) , mithelfen.

Deswegen wird die Übung am Samstag ...