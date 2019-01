"Wir gehen es offensiver an"

Die Polizei wolle gut wahrgenommen werden, sagt Manfred Lindenthaler, Chef von fast 500 Polizisten.



Redaktion: Stichwort Festspiele, Stichwort Christkindlmarkt. In Salzburg ist phasenweise sehr viel los. Wie stufen Sie die Gefährdungssituation in dieser Stadt ein?

Manfred Lindenthaler: Ich sehe keine konkrete Gefährdung, aber natürlich kann auch in Salzburg einmal etwas passieren. Überall, wo es große Menschenansammlungen gibt und honorige Persönlichkeiten auftreten, herrscht eine gewisse Gefahr.



In den ersten 15 Tagen des Jahres passierten vier Frauenmorde in Österreich. Steigt die Kriminalitätsrate wieder?

Nein. Bei der Anzahl der angezeigten Delikte verzeichneten wir in Salzburg 2017 einen leichten Rückgang. 2018 war es erneut so. Das liegt auch daran, dass speziell ausgebildete Leute von uns präventiv offensiver auftreten.



Wie ist das zu verstehen?

Polizisten, die Senioren präventiv den "Neffentrick" erklären. Oder Dämmerungseinbrüche: Wir starten früher mit Kontrollen, gehen sensibler vor.