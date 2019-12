"Wir kehrn zsamm" - Gold für die Salzburger Müllbusters

Die Stadt Salzburg wurde als "Beste Arbeitgebermarke 2019" ausgezeichnet. Auch die Salzburg AG erzielte einen großen Erfolg.

Die Müllbusters der Stadt Salzburg erhielten Gold für die Kampagne "Wir kehrn zsamm" beim Employer Branding Award 2019. Die städtischen Expertinnen und Experten fürs Aufräumen setzten sich mit ihrem selbst geschriebenen und gesungenen Lied gegen namhafte Konkurrenz aus Österreich, der Schweiz und Deutschland durch.

"Das ist eine großartige Auszeichnung für unsere Reinigungsprofis, die tagtäglich im Einsatz für die Menschen sind. Die Aktion zeigt uns die menschliche Seite unserer Reinigung mit ihren Sorgen, Wünschen und Ansprüchen. Zudem ist das Projekt abteilungsübergreifend entstanden und es hat, soweit ich weiß, auch großen Spaß gemacht", sagt Magistratsdirektorin Christine Fuchs.

Die Müllbusters ließen die Salzburg AG mit ihrer Aktion #durchstarter, Spitz (Fruchtsäfte) und KTM hinter sich. Der Employer Branding Award des Employer Brand Managers Club wird für Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitgebermarke vergeben. An die 100 Projekte konkurrierten um das begehrte Label "Beste Arbeitgeber Marke 2019".



Die Müllbusters leisten - so der Magistrat - einen unschätzbaren Beitrag für die Lebensqualität der Stadt. Trotzdem bleibe ihre wichtige Aufgabe oft ungesehen und ihrem Beruf hafte kein gutes Image an. Um das zu ändern, hat die Stadt Salzburg "ihre" Mitarbeiter zu Protagonistinnen eines Musikvideos gemacht. Die Helden in Orange und Grün waren vor und hinter der Kamera aktiv. Die Kampagne wurde gemeinsam mit den Agenturen "Academy" und "SATC" (Salt & Söhne ) entwickelt und umgesetzt. In einem Workshop entstand der Text mit dem Salzburger Musik Profi Philipp Scheiblbrandner, auch bekannt als "Scheibsta".

Der Leiter des städtischen Abfallservice Jürgen Wulff-Gegenbauer griff in seine Gitarrensaiten und kreierte in Zusammenarbeit mit "Scheibsta" die eingängige Melodie. Dann ging es für die 16 Müllbusters ins Tonstudio, wo sie unter der fachkundigen Anleitung von Krystian Koenig und "Scheibsta" ihren Song professionell einsangen. Für die fachkundige Kameraführung zeichnete Jonathan Forsthuber verantwortlich.

Salzburg AG startete mit ihrer Kampagne auf Platz zwei durch

Unter insgesamt 83 Nominierungen wurde die Salzburg AG in der Kategorie "Arbeitgeberpositionierung" mit Platz zwei ausgezeichnet. Ein bereichsübergreifendes Team mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Personal, Kommunikation und Unternehmensentwicklung beschäftigte sich mit dem Aufbau einer authentischen Arbeitgebermarke, welche die Vielfältigkeit der Salzburg AG als Arbeitgeber aufzeigt. Die Ergebnisse des bereichsübergreifenden Projekts, wurden in einem modernen Kampagnenauftritt umgesetzt. Für die Linie "#durchstarter" standen Ende April 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor der Kamera. Berufseinsteiger sollen sich ebenso angesprochen fühlen, wie erfahrene Techniker oder IT-Experten.



Quelle: SN