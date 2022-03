"Wir können uns das leisten"

Pfarrwerfen verzeichnet den höchsten prozentualen Bevölkerungszuwachs aller Salzburger Orte.

Die PN sprachen mit Bürgermeister Bernhard Weiß über die genauen Zahlen und die Gründe für das Wachstum.

Redaktion: Herr Bürgermeister, wie hoch war das Bevölkerungswachstum in Ihrer Gemeinde?Weiß: Der aktuelle Bevölkerungsbericht des Landes Salzburg weist für Pfarrwerfen im Zeitraum von 2016 bis 2021 ein prozentuales Bevölkerungswachstum von 13,6 Prozent auf. Das ist der höchste Wert aller Salzburger Gemeinden. In absoluten Zahlen ist das ein Plus von 300 Personen. Derzeit hat Pfarrwerfen 2540 Einwohner.



Worauf lässt sich ...