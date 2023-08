"Wir müssen mit der Zeit gehen": Wie sich ein Mittersiller Senner dem Klimawandel stellt

Der Druck in der Bewirtschaftung steigt - längst nicht nur durch den Wolf. Wie kann man der zunehmenden Verbuschung Herr werden? Ein Mittersiller Almbewirtschafter gibt Einblicke in sein herausforderndes Arbeitsumfeld.

Michael Sedivy weiß jetzt, wie der Hase läuft auf der Bräualm in Mittersill. Seit 26 Jahren ist der 47-Jährige als Bewirtschafter und Senner aktiv, hat in dieser Zeit viel dazugelernt. Insbesondere in den vergangenen vier Jahren. Als er glaubte, alles richtig zu machen, stieß er auf das Salzburger Almprojekt. Die Bräualm wurde zu einer der Projektalmen, drei bis vier Mal im Jahr wurden dort Arbeitskreise abgehalten. "Bei der ersten Begehung mit Projektbetreuer Siegi Steinberger hat es nicht lang gedauert, bis er aufgezeigt hat, was leicht schiefläuft", erzählt Sedivy.



Früher Auftrieb, um "Schwicken" und "Moosbee" gewachsen zu sein

Ca. 160 Stück Rinder, zehn Pferde, 70 Schafe und 20 Ziegen werden auf der weitläufigen Bräualm im Felbertal zwischen 1100 und 2200 Meter Seehöhe aufgetrieben. Dieser große Höhenunterschied bietet ebenso eine große Herausforderung wie Bürstlingflächen ("Schwicken"). "Ich war mit dem Auftrieb der Tiere zu spät dran, hatte vorher Angst, dass mir die Tiere mangels Futterangebot verhungern. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Alles hat sich jetzt mindestens drei Wochen nach vorne verschoben. Die Schwicken müssen ganz früh weggefressen werden, dann bleibt die Alm grün. Auch die Moosbeerstauden können mit rechtzeitiger Beweidung zurückgedrängt werden", sagt Sedivy. Zudem habe er die Zahl der Rinder um gut 40 Stück erhöht und er würde mittlerweile besonders auf eine gezielte Koppelung schauen, um für eine gleichmäßige Abweidung zu sorgen. "Für einen Teil der Tiere geht es jetzt auch schon ca. einen Monat früher - gegen Ende Mai - auf die Hochalm ab 1800 Meter."



Ärgernisse und ein "Teufelskreis"

Trotz der Anpassungen bereitet Sedivy so manche Entwicklung Sorgen. Zum Beispiel die Flächenfeststellungen der AgrarMarkt Austria per Luftbildern. Heuer sei ihm mitgeteilt worden, dass die Weidefläche der Bräualm nur noch ca. 83 statt zuvor 95 Hektar betrage. Damit schrumpfe auch wieder die Höchstzahl der erlaubten Tiere für die Alpungsprämie (maximale zwei Großvieheinheiten pro Hektar Almfutterfläche). "Das Maximum habe ich zwar noch nicht erreicht, bin aber jetzt knapper dran. Es ist ein Teufelskreis. Eigentlich bräuchte ich ja noch mehr Tiere auf der Alm, um die Verbuschung zu stoppen." Außerdem seien die lang anhaltenden Wetterphasen alarmierend. Heuer zur Sommersonnenwende sei die Hochalm der Bräualm schon stark ausgetrocknet gewesen. "Das Wasser ist knapp geworden. Wenn es noch länger so weitergegangen wäre, hätte ich mit den Tieren heruntermüssen." Der Regen kam rechtzeitig. "Dafür wieder in solchen Massen, dass die Weiden durch den weichen Untergrund teils stark vertreten worden sind." Gegen das Wetter ist eben kein Kraut gewachsen. "Wir können uns den Herausforderungen nur stellen und müssen bei den Maßnahmen mit der Zeit gehen", sagt Sedivy - sonst gehe mit der Zeit die Almwirtschaft.



Petra Fürstauer-Reiter berät Almbauern im ganzen Land

Dass es nicht so weit kommt, dafür setzt sich Petra Fürstauer-Reiter mit Nachdruck ein. Sie ist Almwirtschaftsberaterin bei der Bezirksbauernkammer und in dieser Funktion für das ganze Land zuständig. Auch das Salzburger Almprojekt hat sie begleitet und heuer abgeschlossen. "Für mich geht die Arbeit jetzt aber erst so richtig los. Es geht darum, die Ergebnisse in die Breite zu tragen und auf vielen Almen Maßnahmen zu setzen. Interessierte können sich unter petra. fuerstauer@lk-salzburg.at melden, auch persönlich schaue ich gerne auf Almen vorbei. Was man am leichtesten auch ohne Hilfe verändern kann und ganz wichtig ist: Früher rauf mit den Tieren."

Auf allen Projektalmen seien durch die Umstellung auf ein dem Klimawandel angepasstes Weidemanagement gute Ergebnisse erzielt worden. So habe man auf allen Almen die Anzahl der aufgetriebenen Tiere um bis zu 50 Prozent gesteigert und die Weidedauer erheblich verlängert. Zudem hätten deutliche Verbesserungen an der Qualität der Almweidefläche festgestellt werden können.

Im Rahmen des umfangreichen Projektes ist auch die Plattform www.almplatz.at entstanden. Diese Website soll Almbewirtschaftern und Tierbesitzern helfen, genug Tiere für ihre Alm bzw. einen Almplatz zu finden.





Daten und Fakten: Anpassung in der Almwirtschaft

Aufzeigen - Salzburger Almprojekt: Im Jahr 2015 wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Land Salzburg, der Landwirtschaftskammer, dem Salzburger Maschinenring und dem Alm- und Bergbauernvereindas Salzburger Almweideprojekt ins Leben gerufen. Auf folgenden vier Projektalmen fanden regelmäßig Arbeitskreise statt und es wurden Weidekonzepte erstellt: Reicheralm in Dienten, Bräualm in Mittersill, Weiglalm in Krimml, Reiterochsenalmin Ramingstein.



Verstehen - Herausforderungen durch Klimawandel: Salzburgs Almwirtschaft ist mit Veränderungen konfrontiert: früherer Vegetationsbeginn (ca. drei Wochen früher); Verlängerung der Vegetationsdauer; höhere Durchschnittstemperatur bei ausreichend Niederschlag; Steigerung des Biomassezuwachses; stärkerer Verbuschungs- und Verwaldungsdruck.



Verändern - "Magisches Dreieck" der Bewirtschaftung: Der frühe Vegetationsbeginn verlangt einen rechtzeitigen Auftrieb der Tiere - damit diese dem vor allem im Frühsommer rasch wachsenden Aufwuchs hinterherkommen. Aufgrund des vom Klimawandel verursachten erhöhten Futterangebotes ist auf vielen Almen eine Anpassung (Erhöhung) der Tierzahl erforderlich. Und damit Tiere die Weidefläche gleichmäßig abweiden, ist eine gelenkte Weideführung wichtig.