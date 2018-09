Die "Frauenquote" der Feuerwehrjugend Schleedorf liegt bei 50 Prozent. Unter 26 Jungflorianis sind 13 hochmotivierte Mädchen.

In keiner anderen Flachgauer Feuerwehr gibt es mehr Mädchen in der Jugendgruppe als in Schleedorf. Sie überqueren Wassergräben, springen über Hindernisse, zeigen beim Zielspritzen, was sie können, und stehen den Burschen dabei um nichts nach.

"Wir sind gleich gut wie die Burschen", meldet sich Elena, das jüngste Mitglied der Mädchentruppe, stolz zu Wort. Beim Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Mauterndorf diesen Juli überzeugten alle Gruppen der Schleedorfer Jugendfeuerwehr. Sowohl die Mädchen als auch die Burschen erzielten den zweiten Platz im Bronzebewerb. Bei den Mädchen war es besonders knapp. Gerne hätten sie gewonnen. Denn nur die Sieger dürfen beim Bundesbewerb in Wien teilnehmen. Aufgeben kommt für die ehrgeizigen Mädels aber nicht infrage. "Wir sind ein super Team, mögen uns alle gerne und das nächste Mal wird es besser laufen", sagt das überzeugte Feuerwehr-Mädl Theresa.