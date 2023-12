"Wir leben unseren Traum"

Manuel und Tobias Gruber gießen am Dürrnberg Bronzeskulpturen nach uralter Tradition. Seit Kurzem können Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Ideen auch in Silber gießen.

In der Bildhauer- und Designwerkstatt sowie Kunstgießerei der Brüder Tobias (37) und Manuel Gruber (39) geht es geschäftig zu, es wird gezeichnet, gegossen und gehämmert. Seit Kurzem bieten die beiden Silberguss-Kurse an. Hier bringen Interessierte ihre Ideen auf Papier, modellieren die Gipsfigur, machen ein Negativ und gießen sie dann in Silber. "Ich wollte eigentlich ein Ginkgoblatt machen. Geworden ist es eher eine Muschel", lacht eine Teilnehmerin. Andere wiederum erhalten genau das, was sie sich vorgestellt haben.

Während der Silberguss abkühlt, sehen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Atelier um. Büsten aus Bronze, Gipsmodelle und Holzskulpturen stehen auf den Werktischen. "Wir gießen Bronze nach alter Tradition bei 1100 Grad Celsius. Unser Bronzematerial beziehen wir aus Italien. Diese Bronze ist sehr hochwertig und lässt sich fein gießen", sagt Manuel Gruber.

Er hat die Fachschule für Bildhauerei an der HTL Hallein absolviert. 2005 gründete er sein Atelier am Dürrnberg und gestaltete seine erste Ausstellung in Hallein. Sein Bruder Tobias, gelernter Tischler, hat sich 2007 als Künstler selbstständig gemacht. Das Atelier Gruber war geboren. Seither gehören Kunstguss (Bronze, Aluminium und Silber), Kurse geben und Ausstellungen gestalten zu ihrem Leben mit dazu.

Gegossen werden im Atelier nicht nur eigene Skulpturen und die der Kursteilnehmer. Auch Bildhauer aus der Region kommen immer wieder mit ihren Werken vorbei. Dabei tauschen sie Erfahrungen und Ideen aus. "Mit dem Atelier haben wir uns unseren Traum erfüllt", freuen sich Manuel und Tobias Gruber.