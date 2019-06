"Wir wollen mit unseren Produkten Geschichten erzählen"

In Kleinarl haben drei Landwirte gemeinsam eine Bio-Molkerei eröffnet. Unter dem Motto "Bio aus dem Tal" versorgen sie die Region mit Butter, Joghurt und Käse.

"Noch nicht alle brennen so wie wir, doch es werden immer mehr", sagt Rupert Viehhauser vom Schwabhof.

Er ist einer von drei Kleinarler Bauern, die sich zusammengeschlossen haben. Auf 1200 Metern haben sie beim Hirschleitenhof von Markus Schaidreiter eine eigene, hoch technisierte Molkerei gebaut.

Seit einigen Monaten produzieren sie dort ihre Bio-Produkte wie unterschiedlichste Frisch-, Schnitt- und Hartkäsesorten, Topfen, Joghurt und Butter für die Region selbst.

"Wir haben immer schon gemeinsam landwirtschaftlich gearbeitet und so war dieser Schritt logisch", meint auch Christoph Gwehenberger, Stockham-Bauer.

Das Ziel der gelernten Handwerker ist es, dass sie Bauern bleiben können: "Unsere Höfe sind zwar klein und wir leben auch von der Vermietung", betont Viehhauser, "doch so haben wir uns unsere eigenen Arbeitsplätze zu Hause geschaffen", sagt Markus Schaidreiter.

Verwendet wird nur Biomilch aus den eigenen Betrieben. Alle drei haben dafür extra Kurse und Fortbildungen gemacht mit dem Ziel, Hotels, Betriebe und auch Private lokal versorgen zu können. Im Jahr sollen so 80.000 Liter Milch veredelt werden.

"Uns kann man bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Gäste kommen ja auch deshalb zu uns, weil sie unsere gut funktionierende Landwirtschaft samt ihren Produkten schätzen."

Rund 470.000 Euro haben die drei Bauern investiert, gefördert wurde ein Drittel davon über die "Leaderregion Pongau".

Produktpalette wird mit Biofleisch ausgebaut

Ein Ausbau der Produktpalette ist geplant, die Molkerei hat zudem ein eigenes Hackschnitzelwerk zur eigenen Energieversorgung.

"Wir haben erfreulicherweise zusehends mehr Abnehmer, auch lokale Einkaufsmärkte und Metzgereien. Den Konsumenten wird Regionalität immer wichtiger", betont Viehhauser.

So bieten die drei Bauern auch Biofleisch vom Schwein an, "aus Eigenproduktion, das ist bei uns mittlerweile leider komplett aus der Mode gekommen, weil dieses Fleisch von Großen zu billig hergestellt wird und es sich für die Kleineren nicht mehr auszahlt. Aber wir müssen wieder zurück zur Langsamkeit des Wachstums kommen. Und der Kreislauf unserer Lebensmittel muss mehr sichtbar werden", fügt Gwehenberger hinzu.

Vertriebsnetzwerk und Konsumenten sind wichtig

In vermehrter Kooperation mit diversen Abnehmern haben die drei Biobauern mittlerweile ein gutes, regionales Netzwerk schaffen können. Unterstützt werden sie in der Vermarktung der Produkte auch vom lokalen Tourismusverband (TVB) Kleinarl-Wagrain: "Früher waren die Gäste zufrieden, wenn bio draufstand", sagt Tourismuschef Stefan Passrugger, "doch nun möchten sie in einem weiteren Schritt auch die Produzenten kennenlernen, in einen Stall schauen oder beim Käsemachen zuschauen können."

So wollen die drei Biobauern ihre Geschichten "fertig erzählen", wie sie selbst sagen, "mit Produkten, die bei uns auf einem guten Boden wachsen, mit Freude selbst produziert und von den Menschen in der Region geschätzt, gekauft und gegessen werden."



Ab 2. Juli ist der Hofladen beim Hirschleitenhof in Kleinarl jeweils am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.