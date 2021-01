Wird Helene Fischer eine Salzburgerin?

Sie gehört zu den Immobilien mit dem schönsten Ausblick auf die Mozartstadt. Nun soll die Villa am Kapuzinerberg einer Showgröße gehören.

Es hält sich hartnäckig, kursiert seit einigen Wochen und will auch nicht verstummen: Das Gerücht, dass der deutsche Schlagerstar Helene Fischer künftig Besitzer einer stattlichen Villa in der Stadt Salzburg sein soll. Es soll sich um ein Haus auf dem Kapuzinerberg handeln - mit wunderbarem Blick auf die Festspielstadt. An der Villa finden seit einigen Wochen Renovierungsarbeiten statt.

Durchforstet man das Grundbuch, sucht man vergeblich nach dem Namen Helene Fischer. Laut Auszug aus demselbigen ist die besagte Villa ...