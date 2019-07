Die Verdächtigen sollen einen Lokalbesitzer bedroht und dazu genötigt haben, 17.000 Euro herauszurücken. Der Wirt fuhr statt zur Bank zur Polizei.

Vier Tage nach den Schüssen eines Kommunalpolitikers von einem Balkon musste am Dienstag neuerlich die Einsatzeinheit Cobra nach Bergheim ausrücken. Zwei Männer sollen in einem Lokal eines Serben in unmittelbarer Nähe der Paintballhalle in der Plainbachstraße aufgetaucht sein und vom ...