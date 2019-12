Wirt der Lisa Alm starb durch Messerstich: Witwe wegen Mordverdachts vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tatvorsatz der 30-Jährigen aus, ihr Verteidiger spricht von einem "schrecklichen Unglück, das keiner gewollt hat". Der Opferanwalt hielt diese Darstellung für "völlig unnachvollziehbar" und eine "bloße Verteidigungslinie". Das Interesse am Prozessauftakt war groß, die Verhandlung wurde in einem weiteren Saal übertragen.

Vor dem großen Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichts drängten sich am Montagvormittag bereits eine halbe Stunde vor Prozesstermin Dutzende Zuschauer und Berichterstatter. Die 30-jährige Witwe eines Pongauer Szenewirts muss sich wegen des Vorwurfs des Mordes verantworten. Sie steht im Verdacht, ihren 57-Jährigen Mann im Zuge eines Streits erstochen zu haben.

Wegen des großen Interesses - auch ein Fernsehteam aus Deutschland war angereist - wurde ein weiterer Raum eingerichtet, in den die Verhandlung für jene übertragen wurde, für die im Saal 230 kein Platz war. Mit rund einer Viertelstunde Verspätung brachten Justizwache-Beamte die Angeklagte in den Saal.

Die Frau streitet eine Tötungsabsicht ab. "Ich halte das Ganze für ein schreckliches Unglück, das so keiner gewollt hat", sagte ihr Verteidiger Kurt Jelinek vor Verhandlungsbeginn. Er verwies auf eine "Vielzahl von Indizien, die für meine Mandantin sprechen". Außerdem habe sie kein Motiv gehabt, ihren Gatten zu töten.

"Ich gehe davon aus, dass neuerlich die Unfallversion gebracht wird", sagte Opferanwalt Stefan Rieder, der den Sohn des verstorbenen Promiwirts vertritt. Für ihn sei diese Darstellung "völlig unnachvollziehbar". Die Angeklagte habe "noch nie den Begriff Unfall in den Mund genommen". Und auch ihre Schilderungen passen mit einem Unfall nicht zusammen, meinte Rieder. "Offenbar handelt es sich hier um eine bloße Verteidigungslinie."

Der Sohn des Wirts soll als Zeuge aussagen. "Er ist jetzt natürlich alleine in den Betrieben. Vorher hat er das gemeinsam mit seinem Vater gemacht, insofern ist er jetzt mit Beginn der Wintersaison wieder betrieblich belastet. Möglicherweise gar nicht so schlecht, dass er jetzt seine Gedanken woanders hat als bei diesem Prozess", sagte Rieder.

Zu dem Vorfall war es am 3. März bei einem nächtlichen Streit des Paares in der Küche des Hotels Lisa in Flachau gekommen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tatvorsatz der Ehefrau aus. Laut Verteidiger Jelinek habe die Frau das Messer in der Hand gehalten, als ihr Mann sie zu ihm herangezogen habe. Sie habe nicht gemerkt, dass er vom Messer verletzt worden sei, begründete der Anwalt, warum die Frau seiner Ansicht nach unschuldig sei.

"Die Verletzung befindet sich unter der Achsel, eine atypische Stelle für eine Gewalttat", untermauerte der Rechtsanwalt die Unfallversion. Wenn jemand einer Person etwas Böses antun wolle, würde er ihr nicht an dieser Stelle eine Stichverletzung zufügen, argumentierte der Verteidiger. Bei ihrer ersten Einvernahme hatte die Frau allerdings noch angegeben, der Mann habe sich die Verletzung im Streit selbst zugefügt.

Einem gerichtsmedizinischen Gutachten zufolge stand der Wirt zum Zeitpunkt des Todes unter erheblichem Alkoholeinfluss und hatte Kokain im Blut. Die Ehefrau, eine gebürtige Rumänin, war dem Gutachten zufolge zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Sie hatte laut den Ausführungen des Gerichtsmediziners rund 2,5 Promille Alkohol im Blut, ihr Ehemann 1,78 Promille - laut dem Neuropsychiater sei die 30-Jährige damit zwar mittelgradig bis höhergradig alkoholisiert, aber zumindest eingeschränkt zurechnungsfähig gewesen. Der Gerichtsmediziner sagte am Montag bei der Verhandlung, die Darstellung der Frau klinge zwar unplausibel und wäre atypisch. Es sei aber anhand des Stichkanals nicht auszuschließen, dass sich der 57-Jährige die Verletzung selbst zugefügt habe.

Am Nachmittag sollen jene drei Polizisten als Zeugen einvernommen werden, die unmittelbar nach dem Vorfall im Hotel Lisa eingetroffen waren. Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Helmuth-Marco Torpier ist auch noch am Dienstag und Mittwoch anberaumt. Vermutlich erfolgt am Mittwoch das Urteil.