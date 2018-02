Wirtschaft und Umweltschutz: Zarte Pflänzchen sprießen

Unternehmen wie das Hotel Grüne Post oder Steiner Haustechnik gehen zwar mit gutem Beispiel voran, sind aber bis dato Ausnahmen in dem Bestreben, heimische Unternehmen "grüner" zu machen.

Wenn durch eine Hoteldusche neun statt 15 Liter Wasser pro Minute plätschern, spürt der Gast keinerlei Komfortverlust, aber die Umwelt profitiert. Das weiß Georg Maier, Hotelier im 80-Betten-Hotel Grüne Post, weil er es ausprobiert hat. Der Gollinger war nicht nur einer, der sein Haus in Maxglan relativ früh auf LED-Lampen umgestellt hat ("Ein Stück kostete 20 Euro statt sechs wie heute, man musste sie suchen"), er hat auch sonst enorm viel in die Nachhaltigkeit seines Unternehmens investiert. Der größte Brocken war 2014 die Umstellung auf Pellets-Heizung um 140.000 Euro. "Seither beliefern wir sechs Nachbargebäude mit Wärme, wir haben eine Art Mikronetz geschaffen", erklärt Maier. Seit dem Jahr 1999, als er das Hotel übernahm, hat er in Summe rund 300.000 Euro in innovative Technik investiert. "Es ist der richtige Weg", ist Maier überzeugt, der in seinem Betrieb zudem zu 100 Prozent auf Bio-Lebensmittel setzt: "Schwierig ist es noch, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie für Qualität und Umweltschutz mehr zahlen sollen." Für die von Maier getätigten Maßnahmen - auch ein Elektroauto steht in der Garage - konnte er rund 70.000 Euro an Umweltförderungen lukrieren.

Bund fördert rund 30 Prozent der Umweltinvestitionen

Das Hotel Grüne Post ist ein Salzburg-2050-Partner - wie bislang 13 andere Salzburger Betriebe. Zusammen haben sie rund drei Millionen Euro investiert, etwa in neue Photovoltaik- oder Abwärmenutzungsanlagen, einen Tausch von Diesel- in E-Autos oder auch Wärmedämmungen und Abfallwirtschaftskonzepte. Für ihre Investitionen haben sie bislang Förderungen in Höhe von 300.000 Euro beim Land beantragt. Doppelt so viel Geld können sie vom Bund erwarten.

"Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass bei Bundesförderungen rund 30 Prozent der umweltrelevanten Investitionskosten gefördert werden", sagt Sabine Wolfsgruber, Geschäftsführerin vom umwelt service salzburg, die die Unternehmen berät. Weitere Kriterien sind die Unternehmensgröße (Kleine bekommen höhere Prozentsätze) und zuvor bezogene Gelder.

Ein Vorzeigebetrieb ist für Wolfsgruber die Steiner Haustechnik in Bergheim. Sie hat im Vorjahr auf der grünen Wiese neu gebaut und das Haus mit einer Bauteilaktivierung versehen. Heißt: Geheizt und gekühlt wird es über die Betondecke und den Boden. Über 36 Erdsonden à 150 Meter Tiefe wird die Wärmepumpenanlage betrieben, der Strom kommt teils von der Photovoltaikanlage auf dem Dach.

"Wir wollten beweisen, dass es im Großen funktioniert"

"Wir wollten beweisen, dass es auch im Großen funktioniert. Private sind da ja schon viel weiter", sagt der Projektverantwortliche Markus Schmidt. Im Jänner übersiedelte das Unternehmen an den neuen Standort. Das System funktioniere auch bei minus elf Grad Celsius - wie am Montag, sagt Schmidt: Man sei zufrieden und wolle im Firmenverband nie mehr herkömmlich bauen. Die Investitionskosten für die neuartige Heizung überstiegen den Preis einer herkömmlichen Anlage um rund 400.000 Euro. Die öffentliche Hand förderte mit einem mittleren fünfstelligen Betrag. In sieben, acht Jahren wird sich die Anlage amortisiert haben, sagt Schmidt, der in Summe von einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgeht.

Die Steiner Haustechnik ist wie das Hotel Grüne Post ein Salzburg-2050-Partner. Den Klima- und Energie-Masterplan des Landes gibt es seit einigen Jahren. Ziel ist, dass Salzburg bis 2050 komplett energieautark ist und sich damit auch gänzlich von Öl und Gas verabschiedet.

Umweltreferentin LH-Stv. Astrid Rössler (Grüne) ließ vorige Woche in einer Pressekonferenz wissen, dass ein Ausbau des Projekts fixiert sei: "Ich hoffe, dass da noch eine Million Euro im Topf ist." Wirtschaftskammer-Präsident Konrad Steindl sagte, er sehe in der Energieeffizienz einen klaren Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen: "Langfristig zahlt sich das aus."

Salzburg-2050-Partnerbetriebe - das steckt dahinter:

Klimaneutral, energieautonom und nachhaltig soll das Land Salzburg bis zum Jahr 2050 sein. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es starker Partner: der Salzburger Betriebe. Aus diesem Grund entwickelte das Umweltressort der Salzburger Landesregierung zusammen mit der Wirtschaftskammer (WKS) das Programm Salzburg-2050-Partnerbetriebe.



Durch die Maßnahmen, die allein bis jetzt gesetzt wurden, erfolgt eine CO 2 -Einsparung von 870 Tonnen pro Jahr. Das entspricht zirka 5,25 Mio. Pkw-Kilometern. Die aktuell 14 Partnerbetriebe haben in Summe rund drei Millionen Euro investiert und dafür 300.000 Euro an Förderungen beim Land beantragt.

Wegen starker Nachfrage wurden anstelle der ursprünglich geplanten zehn Firmen gleich 14 Salzburger Betriebe in das Programm aufgenommen. Firmen aller Größen und Branchen aus fast allen Bezirken nehmen teil. Die bekanntesten: Blizzard, Fahnen-Gärtner, Gasthaus Maria Plain, Hotel Lürzerhof, ÖWD und Stieglbrauerei.