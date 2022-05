Wirtschaftlicher Gemüseanbau per Hand? In Kuchl funktioniert's

Regional, saisonal und ohne Maschinen: Fünf junge Kuchler zeigen, dass mit System Gemüse in Handarbeit wirtschaftlich produziert werden kann.

Ein Mäusebussard kreist über die frühlingsgrünen Wiesen und der Apfelbaum neben der Marktgärtnerei "göllgmias" in Kuchl strahlt mit seinen rosa-weißen Blüten in der Sonne. Wolfgang Brandauer von der Marktgärtnerei sieht am Morgen nach den Salaten im Folientunnel. Zufrieden nickt er und sagt: "Unser Salat ist bald erntereif und kann von unseren Kunden abgeholt werden."

Brandauer mit seiner Freundin Gina Pfeiffer und seinen Freunden Andreas Haunsperger, Thomas Wimmer und Christoph Repic bauen heuer die vierte Saison Gemüse an und ...