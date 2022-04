Sie lehren Kinder mit Formen das Rechnen

Wie begeistert man Mädchen für technische Berufe? Indem sie bereits in der Schule ihr räumliches Denken trainieren. Dafür gibt es eine neue Lernplattform.

Eleni Lagoudaki und Natalia Caballero haben die Chance ihres Lebens bekommen. Davon sind die beiden Dissertantinnen an der Universität Salzburg überzeugt. Beide schreiben gerade an ihrer Doktorarbeit und haben die Möglichkeit bekommen, an einer europaweiten Lernplattform mitzuwirken.

Das Projekt, an dem Lagoudaki und Caballero mitarbeiten, ist mit vier Millionen Euro von der EU gefördert. In einem Team mit 15 weiteren Dissertantinnen und Dissertanten aus ganz Europa entwerfen die Wahlsalzburgerinnen Lernübungen und testen diese an Schulen.

Bisher ...