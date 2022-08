WLV Pinzgau arbeitet ständig unter Hochdruck

Einerseits gibt es einen langen Bauzeitplan abzuarbeiten, andererseits kommen auch spontan viele überraschende Einsätze daher. Mit einem reißenden Grubingbach war nicht zu rechnen.

Es ist regelmäßig ein Wettlauf gegen die Zeit und die Naturgewalten für die Einsatzkräfte sowie die Teams der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV). Lokale Gewitter führten auch in diesem Sommer immer wieder zu Überflutungen, Muren und Anfüllen der Schutzbauwerke. Dann muss so rasch wie möglich die Funktion wieder hergestellt, also gebaggert werden.





” Bild: SN/sw/andreas rachersberger Gebhard Neumayr, Leiter WLV Pinzgau „Es ist unglaublich, wie gefährlich unscheinbare Bacherl werden können.“

Am Grubingbach in Hollersbach beispielsweise ...