WM der Rettungshunde: Ausrücken und suchen

Sie bekommen kein Geld und wenn sie zu Einsätzen gerufen werden, ist oft alles zu spät. Trotzdem sind sie motiviert - und jetzt geht es um eine Weltmeisterschaft.

Von 15. bis 18. September 2022 messen sich im rumänischen Craiova 87 Rettungshundeteams aus 19 Nationen in den Sparten Fährten-, Flächen- und Trümmersuche. Organisiert wird die Veranstaltung von der Internationalen Rettungshunde-Organisation (IRO) mit Sitz in Salzburg. Die Chancen auf rot-weiß-rote Medaillen stehen gut. Zwölf österreichische Teams mischen bei der WM mit, zwei davon kommen aus Salzburg: Das eine bildet Carolin Scheiter mit ihrem Hund Active Asics Carpe Diem von der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg (LVHS); und ebenfalls von der LVHS kommt Matthias Leinich, der mit Easy an den Start geht.-

Sowohl Scheiter als auch Leinich haben schon viele Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Suchhunden. Der gesamte Dienst erfolge ehrenamtlich, sagt Leinich. "Wir sind ja alle in einer Arbeit. Und irgendwann klingelt dann das Telefon. Im Idealfall hast du Hund und Ausrüstung im Auto und kannst los. Sonst musst du alles erst daheim abholen." Wie der Name der Organisation sagt, gilt die Suche vermissten Menschen. Die Anforderung kommt aber oft erst nach Tagen, "und Lebendfunde sind da natürlich selten", sagt Leinich.

Das mag auf Außenstehende deprimierend wirken. Aber Leinich sagt: "Du nimmst in solchen Fällen den Angehörigen zumindest den Druck der quälenden Ungewissheit."

Doch die Arbeit bei der LVHS, die er seit gut 13 Jahren verrichtet, hat auch viele positive Seiten. "Ich liebe diese Arbeit mit meinem Hund. Ich bin viel in den Bergen unterwegs, im Sommer wie im Winter. Und mir ist noch nie etwas passiert. Und deshalb ich will auch etwas zurückgeben", sagt Leinich, der im Salzburg-Büro des Österreichischen Tierschutzvereins arbeitet.

Jetzt fahren er und Scheiter zur WM. Unabhängig vom Ergebnis weiß Leinich schon jetzt: Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt der Hundeführer wird da sein, auch wenn es mit Medaillen nicht klappen sollte.