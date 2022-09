WM der Rettungshunde: Gold und Silber für Schnüffler aus Österreich

Die weltbesten Schnüffler waren vom 15. bis 18. September 2022 im rumänischen Craiova zum internationalen Leistungsvergleich angetreten. In der Sparte Trümmersuche hatten die Österreicher klar die Nase vorn: Jörg Klapper kürte sich mit Riesenschnauzer Cooper zum Weltmeister und Andreas Hauk belegte mit Labrador Retriever Rocket Platz zwei. Und auch die Salzburger Vertreter zeigten beachtliche Leistungen.

Obwohl die Hunde bei Sucheinsätzen die Hauptarbeit verrichten, agieren sie nie allein, sondern bilden mit ihren Hundeführern eine Einheit. Bei der Weltmeisterschaft zeigt sich, welches Team am besten harmoniert. In der Trümmersuche waren das in diesem Jahr Jörg Klapper mit Cooper und Andreas Hauk mit Rocket vom Österreichischen Verein der Diensthundeführer (ÖVD).

Für beide Hunde ist die Suche nach Verschütteten in eingestürzten Gebäuden eine absolute Paradedisziplin. "Ich bin unglaublich stolz auf Cooper, der mit seinen vier Jahren bereits so viel erreicht hat", so der frischgebackene Weltmeister freudestrahlend, der mit seinem Vierbeiner auch ehrenamtlich bei der Suchhundestaffel Wiener Neustadt des Österreichischen Roten Kreuzes tätig ist. Der dritte Platz in der Trümmersuche ging an Madlen Wellnitz mit Xenophilius vom Räuberschlag aus Deutschland. In den Disziplinen Fährten- und Flächensuche gingen die Goldmedaillen nach Belgien und Finnland.

SN/facebook/hias leinich Salzburgs Teilnehmer Carolin Scheiter und Matthias Leinich.

"Es übertrifft kühnste Erwartungen"

Beachtenswert waren auch die Leistungen der beiden Salzburger Vertreter, Carolin Scheiter mit Active Asics und Matthias Leinich mit Easy; beide Teams kommen von der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg (LVHS).

Leinich schrieb in seinem Facebook-Eintrag am Sonntag: "Heute am letzten Tag ging es noch um die Platzierungen. Dass wir bei unserem Erststart weniger um den Sieg, dafür mehr um das Durchkommen kämpfen, war klar. Doch das Resümee übertrifft meine kühnsten Erwartungen. In unserer Disziplin Fläche gingen 42 Teams an den Start. 26 davon konnten bestehen, und wir wurden unglaubliche 13te. Das ist sooooo viel mehr als ich mir in meinen schönsten Träumen vorstellen konnte. Noch schöner: meine liebe Freundin und Staffelkollegin Caro stand am Ende mit dem 14. Platz direkt neben mir."