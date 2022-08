WM für Rettungshunde: Zwei Salzburger Teams mischen im Kampf um Medaillen mit

Vom 15. bis 18. September 2022 messen sich im rumänischen Craiova 87 Rettungshundeteams aus 19 Nationen in den Sparten Fährten-, Flächen- und Trümmersuche bei der Weltmeisterschaft. Die Chancen auf rot-weiß-rote Medaillen stehen gut, Salzburger Teams sind am Start.

Ob bei der Bootsfahrt am See, beim Wandern in den Bergen oder Pilze sammeln im Wald - jeder Mensch kann unvorhergesehen in eine Notsituation geraten. Ist einmal ein Unglück passiert, zählt jede Minute. In solch bangen Momenten sind Rettungshunde unverzichtbar. Sie spüren vermisste, verunglückte oder verschüttete Personen auf. Und dabei sind sie schneller und effizienter als jedes technische Gerät.

Rettungshundearbeit ist Teamarbeit.

Regelmäßige Trainingseinheiten und Bewerbe wie eine Weltmeisterschaft sind wichtig, um den Einsatz unter realitätsnahen Bedingungen zu üben. Beurteilt wird das Können der Teams durch international anerkannte Leistungsrichter. Neben der Lenkbarkeit, Suchintensität, Beweglichkeit und Selbstständigkeit des Hundes wird auch die Taktik des Hundeführers genau unter die Lupe genommen.

Österreichs Medaillenhoffnungen

Zwölf Rettungshundeteams gehen in diesem Jahr für Österreich an den Start und die Medaillenchancen stehen gut. Johann Höttinger belegte mit Hund Wauhti-Wiivan Celeborn bei der Weltmeisterschaft 2019 den zweiten Platz in der Flächensuche. Dieses Jahr möchte sich der Kommandant der Rettungshundestaffel Burgenland gemeinsam mit seinem vierbeinigen Partner die Goldmedaille holen.

Auch in der Trümmersuche zählen die Österreicher zum engen Favoritenkreis, allen voran Daniel Oeler mit Russell. Mitte August belegte das Team bei der "IRO Staatsmeisterschaft" in Klagenfurt den zweiten Platz. Vizestaatsmeister Russell ist Rettungshund bei der Suchhundestaffel Hollabrunn des Roten Kreuzes Niederösterreich und beherrscht die Nasenarbeit perfekt.

Salzburg ist bei der WM mit Matthias Leinich mit Easy sowie mit Carolin Scheiter mit Active Asics Carpe Diem vertreten. Beide Hundeführer sind ehrenamtliche Mitglieder bei der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg (LVHS).

Für den Präsidenten der Internationalen Rettungshunde Organisation, Alois Balog, ist die diesjährige Weltmeisterschaft eine ganz besondere: "Nach zwei Jahren coronabedingter Pause dürfen wir heuer endlich wieder Rettungshundeteams aus aller Welt begrüßen. Ich freue mich sehr auf den Leistungsvergleich auf höchstem Niveau sowie einen fairen Wettkampf."