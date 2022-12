WM in Katar? Nein, Pfitschigogeln in Salzburg!

Bei der "Echten WM" in Salzburg wird auf einem Tisch mit Münzen meisterlich gekickt. Am Samstag steigt in der Academy Bar das Finale.

Was kann man unternehmen, um die Zeit während der Fußball-WM in Katar sinnvoll zu verbringen? Diese Frage stellte sich vor Beginn des von Korruptionsvorwürfen und Menschenrechtsverletzungen überschatteten Turniers ein fußballbegeisterter Freundeskreis rund um Stefan Wally und Wolfgang Schmidbauer. "Wir hatten keine Lust auf diese WM, unser Herz schlägt für den nichtkommerziellen Fußball", sagen die beiden. Sie entsannen sich der Pfitschigogerl-Spiele aus Schultagen und organisierten die "Echte WM", die zeitgleich zur "falschen" in Katar in fünf zu Stadien ernannten Büros und ...