Wo auf Salzburgs Straßen heuer gebaut wird

Weißes Gewand, bunte Kappen: Die Glöckelläufer waren am Sonntag in der Stadt Salzburg unterwegs. Der jüngste Läufer der Partie war vier Jahre alt.

Chronik

Nach einem versuchten Einbruch in der Stadt Salzburg konnte nun der dritte Verdächtige gefasst werden. Am Freitag wurden drei Unbekannte beobachtet, die in eine Wohnanlage einbrechen wollten. Zwei von ihnen …