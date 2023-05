Wo das Eis am Besten schmeckt: Eisfrühling in der Linzergasse

Vom Weltmeistereis über sizilianische Pistazien bis hin zu veganem Erdbeereis - in der Salzburger "Eisgasse" gibt es Kugeln für jeden Geschmack.

Der erste uneingeschränkt schöne, warme Frühlingstag. Das Gras ist von sattem Grün, die Knospen sprießen alle auf einmal und die Leute lächeln öfter auf der Straße.

Mit den warmen Tagen kehrt auch die Eissaison wieder und in der Linzer Gasse bieten sich attraktive Möglichkeiten für schleckendes Schlendern.

Bubble-Waffeln mit preisgekrönten Kreationen im Alpz Gelato

Schon am Platzl begrüßt einen Alpz Gelato mit seinen preisgekrönten Kreationen. Seit 2020 gibt es den ursprünglich in Zell am See gegründeten Eissalon in der Stadt Salzburg. "Es war schwierig", schildert Lisa, die die Filiale am Platzl führt, den Beginn zu Pandemiezeiten. Aber mit den ersten Lockerungen sei es rasch aufwärtsgegangen. Die "Mitnehmbarkeit" von Eis und instagramtaugliche Angebote wie Bubble-Waffeln hätten sehr geholfen. Apropos instagramtauglich, mit mehr als 24.000 Followern auf der Onlineplattform steht der Salon beim Marketing mit beiden Füßen im einundzwanzigsten Jahrhundert. "Viele Leute kommen und bestellen, was sie auf Instagram gesehen haben", erzählt die Standortmanagerin.

Mit seinen Eiskreationen gehört Inhaber Celal Karaarslan nebenbei zu Österreichs besten Eismachern. 2018 und 2019 haben seine Kreationen beim internationalen Gelato Festival gewonnen; 2021 trug die Haselnusskreation Coccole Nocciolose beim Sherbeth-Festival in Palermo den Sieg davon. Ob man Glück hat und eine der Siegereissorten im Salon probieren kann, hängt davon ab, ob die Zutaten gerade im Haus sind. Für Coccole Nocciolose benötigt der Salon etwa Haselnüsse aus eigenem Anbau am Schwarzen Meer.

Authentische Zutaten und sizilianische Pistazien in der Gelateria La Romana

Ein paar Schritte weiter die Linzer Gasse hinauf findet sich die Gelateria La Romana. Neben Crêpes und Brioche ist man hier stolz auf das jeden Tag von einem Team frisch produzierte italienische Gelato. "Tiefgefroren wird nichts", so Onara Höfinger, die den Salon führt. Und auch hier wird auf authentische Zutaten Wert gelegt. Zu den populären Sorten gehört das Pistazieneis aus echter sizilianischer Pistazie. Wie Alpz hat man das ganze Jahr über geöffnet. Die Eissaison beginnt für Höfinger, "wenn es konstant sonnig ist". Das könne heutzutage auch schon im Februar der Fall sein. Die "Eis-Familie" Höfinger führt den Laden übrigens als Franchisenehmer, Schwester Denise als Gesamtchefin überblickt auch noch zwei eigene Höfinger-Eisstände am Kapitel- und Hanuschplatz. Eröffnet habe man in der "Eisgasse" im Herbst 2021 kurz vor dem nächsten Lockdown. Die Folgen hat man augenscheinlich ebenso gut verdaut wie der Mitbewerber.

Veganes Eis und Salzburger Nougattraum im Eis-Greissler

Bleibt zum Abschluss des Eisfrühlingsspaziergangs noch der Eis-Greissler nahe der Sebastianskirche. Hier ist man saisonabhängiger und hat zwischen April und Oktober geöffnet. Aber dass das Angebot an veganem Eis und lokalen Sorten wie dem Salzburger Nougattraum von Salzburgern und Touristen gleichermaßen angenommen wird, zeigt die kaum je kleiner werdende Schlange, die aus dem Verkaufsraum auf die Straße reicht.