Wo die Begeisterung auf bunte Farben trifft

Seit ihrer Pensionierung kann Elisabeth Jungwirth ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein junger Maxglaner teilt diese Leidenschaft und macht es ihr nach.

Als gelernte Kunst-Pädagogin ist Elisabeth Jungwirth selbst ebenfalls künstlerisch tätig. Nach dem Studium an der PädAk (wie die heutige Pädagogische Hochschule damals noch hieß) unterrichtete die gebürtige Schärdingerin an den Hauptschulen Werfen und Thalgau sowie an der Volksschule Elsbethen.

Jetzt, in der Pension, hat sie wesentlich mehr Zeit und Muße, ihre Kreativität auszuleben. Von der Aquarell-Malerei ist sie zu einer collagenhaften Arbeitsweise gekommen. Auch verschiedenste Drucktechniken - vom Holzschnitt über die Radierung bis hin zur Farbradierung - bindet ...