Wo die Salzburger Aufsteiger kochen

13 der 100 besten Restaurants Österreichs befinden sich laut "A la Carte"-Guide in Salzburg Die SN liefern einen Überblick.

Auf den vorderen Plätzen sind es durchwegs "alte Bekannte", die das aktuelle "A-la-Carte"-Ranking der besten Restaurants in Salzburg anführen: Andreas Döllerers Genießerrestaurant in Golling steht in Salzburg mit 99 Punkten ganz vorn auf der Liste der 5-Sterne-Lokale. Die maximal möglichen 100 Punkte gibt es erstmals seit langer Zeit wieder - und zwar für Heinz Reitbauer im Steirereck in Wien. Weiterhin mit fünf "A la Carte"-Sternen in Salzburg ausgezeichnet werden in Salzburg Rudi Obauer in Werfen (98 Punkte), Martin Klein vom ...